Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldığı kaşar peynirinden eldiven çıkan kadın, "Alo 174 Gıda Hattı"na şikayette bulundu.
|16 Mart 2021 14:53
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Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, yaptığı açıklamada, ürünü 2 Mart'ta aldığını belirterek, oğlunun tost istemesi üzerine peyniri kestiğinde içinden eldiven çıktığını söyledi.
Çok şaşırdığını dile getiren Emer, "Firma yetkilileriyle görüştüm. Firma bana özür olarak bir koli malzeme göndermeyi teklif etti. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Benim çocuklarım, ben bunları hak etmiyoruz. Susmak istemiyorum. Sağlık Bakanlığının sitesinden şikayetimi bildirdim, Gıda Hattı 174'ü aradım. Önce poşet sandım, baktım poşet değil, eldiven. Özellikle bu virüs zamanı insanların sağlığını hiçe saymamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.
Emer, hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağını sözlerine ekledi.
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