Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
|16 Mart 2021 15:17
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Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ş, C.E ve K.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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