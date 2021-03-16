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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
 16 Mart 2021 15:17
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ş, C.E ve K.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı
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