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Vicdansızlığın böylesi görülmedi: Parktaki çam fidanları baltayla katledildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir parktaki 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce baltayla kesilerek katledildi. Belediye personeli ise sabah geldiğinde kötü bir manzarayla karşılaştığını söyledi.
 16 Mart 2021 15:27
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Vicdansızlığın böylesi görülmedi: Parktaki çam fidanları baltayla katledildi

Yahşihan ilçesinde belediye binasına 100 metre uzaklıktaki Gazi İsmail Erkoç parkını çevreleyen 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek katledildi. Sabah parka gelen belediye personeli Enes Koçlar, kesilmiş bir şekilde çam fidanlarının yerde olduğunu gördü. Daha sonra durumu birim amirlerine bildirdi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da parkta incelemelerde bulundu. Ağaçları katledenlerin bulunması için belediye olarak ilgili adli mercilere şikayetçi olunacağı belirtildi.

"Bu sabah kötü bir manzarayla karşılaştım"

Olayı İHA muhabirine anlatan belediye personeli Enes Koçlar, "Vatandaşlarımızın parkta daha iyi bir vakit geçirebilmesi için her gün elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugün de sabah parkın temizliğini yapmaya geldiğimde kötü bir manzarayla karşılaştım. Yaklaşık 30 tane ağacımızın ortadan ikiye kesilerek yerlere atılmış bir şekilde buldum. Hemen müdürlerime amirlerime haber verdim. Amirlerim de gerekeni yapacaktır" dedi.

"Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan kıymetli değildir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan daha kıymetli değildir. Ağaçlar bizlere tertemiz hava, ciğerlerimize oksijen ve nefestir. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak yeşil alanlar oluşturmaya çalışırken kimileri bunlara zarar vermek istiyor. Gazi İsmail Erkoç Parkımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyemiz ile ya da şahsımla bir sıkıntısı var ise rica ediyorum gelip bizlerle paylaşsın. Bu şekilde doğaya zarar vermek bizlere yakışmaz" ifadesi kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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