1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül, Gebze'de avukatın öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, haciz işlemi için gittiği Kocaeli Gebze'de silahlı saldırı sonucu avukatın öldürülmesini kınadı.
 16 Mart 2021 15:48
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Gül, Gebze'de avukatın öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz
16 Mart 2021 16:06		 Kılıçdaroğlu: Milletvekili sayısını da düşüreceğiz
16 Mart 2021 15:44
'Erdoğan, genel başkanlığı bırakacak' iddialarına yanıt
16 Mart 2021 15:20		 Erdoğan: İlk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz
16 Mart 2021 15:03
Dışişlerinden 'Kırım' açıklaması: İlhakını tanımıyoruz
16 Mart 2021 14:10		 Bakan Karaismailoğlu: 127 ülkede 329 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz
16 Mart 2021 12:24
Bakan Selçuk, dünyada okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri açıkladı
16 Mart 2021 12:23		 Muhittin Böcek, İnce'nin partisine geçebilir
16 Mart 2021 07:25
İstikşafi görüşmelerde 62. tur bugün başlıyor
16 Mart 2021 06:15		 Bakan Selçuk'dan ekonomik hayata dengeli katılım mesajı
16 Mart 2021 05:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:49 - Radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü16:45 - Xiaomi'nin 2 bin kişiyi işe alacağı fabrikanın açılış tarihi belli oldu16:43 - FETÖ'den aranan emekli polis memuru Malatya'da yakalandı16:37 - Savunma sanayide ihracat yüzde 30 arttı, ithalat yüzde 60 geriledi16:33 - Muslera maaşında indirim yapıp 2024'e kadar Galatasaray'da kaldı16:25 - Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezerken yakalandı
16:18 - Avrupa ülkeleri, DSÖ'nün kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu16:06 - AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz16:02 - Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?15:58 - 4 öğrencinin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı15:48 - Adalet Bakanı Gül, Gebze'de avukatın öldürüldüğü saldırıyı kınadı15:44 - Kılıçdaroğlu: Milletvekili sayısını da düşüreceğiz
15:39 - Hakim ve savcılara 'yabancı dil' ve 'yüksek lisans' fırsatı15:34 - Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı15:33 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama15:27 - Vicdansızlığın böylesi görülmedi: Parktaki çam fidanları baltayla katledildi15:21 - 'Ford Otosan ülkemizde kurulan ikinci elektrikli araç üretim tesisini kuruyor'
15:20 - 'Erdoğan, genel başkanlığı bırakacak' iddialarına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
Altın alacaklar dikkat!
Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
Bakan Elvan açıkladı, TUİK'in yapısı değişiyor
Haftalık vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bardak vurma 1
Narkolepsi 1
vazetmek 2
sözlük lakabını miras bırakmak 2
analiz 1
Hello 1
tmm 1
Başsız at 1
entry kelimesinin türkçesi 1
ramazan bayramı 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak- İlan iptal edildi
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam