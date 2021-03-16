Adalet Bakanı Gül, Gebze'de avukatın öldürüldüğü saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, haciz işlemi için gittiği Kocaeli Gebze'de silahlı saldırı sonucu avukatın öldürülmesini kınadı.
|16 Mart 2021 15:48
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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat Ersin Arslan'ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.
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