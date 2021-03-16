4 öğrencinin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası bu okullarda tedbirler alındı.
|16 Mart 2021 15:58
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Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.
Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı. Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.
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