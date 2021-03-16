Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezerken yakalandı
Edirne'de HES kodu sorgulamasında tespit edilen Kovid-19 vaka temaslısı kişi karantina için yurda götürüldü.
|16 Mart 2021 16:25
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Vaka sayısı geçen haftaya göre artan "çok yüksek riskli iller" kategorisindeki Edirne'de denetimlere devam ediliyor. İşlek caddelere girişte HES kodu sorgulaması uygulaması sürdürülüyor.
Saraçlar Caddesi'ne giriş için kontrol noktasına gelen O.Ö'nün HES kodu sorgulamasında vaka temaslısı olduğu belirlendi. Ekipler, durumu Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.
Karantina kurallarını ihlal ederek dışarıda gezen O.Ö, sağlık ekiplerince karantina için nakil aracıyla KYK yurduna götürüldü.
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