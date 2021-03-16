FETÖ'den aranan emekli polis memuru Malatya'da yakalandı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli polis memuru gözaltına alındı.
|16 Mart 2021 16:43
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan emekli polis memurunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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