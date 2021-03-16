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Radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, radyo programcılığı yapan bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
|16 Mart 2021 16:49
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Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evine gitti.
Zile basan saldırgan, dışarıya çıkan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve Özsu'nun dinleyicilerinden olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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