Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
|16 Mart 2021 17:15
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince yapılan çalışmalarda, örgüt mensubu oldukları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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