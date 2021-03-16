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Batan teknede yaşamını yitiren tim komutanı son yolculuğa uğurlandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batmasından 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
 16 Mart 2021 18:09
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Batan teknede yaşamını yitiren tim komutanı son yolculuğa uğurlandı

İki çocuk babası olan 46 yaşındaki Toykuyu için, merkez Odunpazarı ilçesindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Başçavuş Toykuyu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından Fatih Toykuyu'nun naaşı, Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

Gökçeada açıklarında 26 Şubat akşamı, 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmıştı. Teknenin sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından dalgıçlar tarafından termal kamerayla yapılan incelemede Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine yaklaşık 22 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Kayıp Kıdemli Başçavuş Toykuyu'nun cansız bedenine ise teknenin batmasından 18 gün sonra ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı
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