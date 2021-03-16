1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın konuştu

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darbedilen E.M, "Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak." dedi.
 16 Mart 2021 18:24
+Aa- Yazdır
Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın konuştu

Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından darbedilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.

Normalde kızını olay günü öğlen babasına teslim ettiğini belirten E.M, şunları dile getirdi:

"Akşam alma saatinde kızımı almaya gittim. Bir saat falan ulaşamadım telefonuna. Sonra telefonunu açtığında Canik Meydanı'nda olduğunu söyledi. Gittiğimde alkollüydü. Ben de kızımı alırken, kızımın yanında bunu içmemen gerekirdi veya çocuğu bugün almasaydın yarın alabilirdin dedim. Ondan sonra çocuğa döndüğümde, tekrar babana gitmeyeceksin birkaç gün dedim. Çocuğun üzerinde montu, eşyası hiçbir şeyi yoktu. O sıra ben istemsiz bayılmışım, anlamadım nasıl olduğunu. Kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içindeydi. Etrafa bakıyorum, çantama telefonumu almak için uzanmaya çalıştığımda telefonumu kırdı polisi aramamam için. Sonrasında tekrar bayılmışım."

Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, "Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum." dedi.

Birkaç kez daha şiddete maruz kaldığını söyleyen E.M, "Üç yıldır ayrıyız. Ayrıldığımız günden beri sürekli kıskançlık içindeydi ve kendinde bir eksiklik hissettiği için güç gösterisi yaptı. Daha önce de şikayetlerde bulundum. Uzaklaştırması yeni bitmişti. Olaydan sonra iki gün kendime gelemedim. Sağ gözümün altında ve burnumda kırıklar, akciğerimde de kanama vardı. Arkadaşlarımı ve annemi tanıyamamışım hastanede." ifadesini kullandı.

Kızının durumunun iyi olduğunu ve psikolojik tedaviye başladıklarını dile getiren E.M, "Kızımın yanında hiçbir şekilde bu konudan bahsetmedik. Kızım da babasına o kadar düşkün olmasına rağmen artık babasını görmek istemiyor." diye konuştu.

Olay anının görüntülerini halen izlemediğini belirten E.M, şunları kaydetti:

"Normalde kadına şiddet konularını sosyal medyada paylaşırdım. Bu kez benim paylaşılmam tuhaf oldu. İnsanın aklına gelmeyen şeyler başına gelebiliyor. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak. Şiddete ne kadar sessiz kalınırsa o kadar çoğalıyor."

Olay gününden itibaren yanında olan herkese teşekkür eden E.M, "Herkes ailem gibiydi, beni yalnız bırakmadılar." dedi.

Samsun'da 6 Mart'ta İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kadının darbedildiği sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tır yoldan çıktı, sıfır cipler pert oldu!
16 Mart 2021 18:19		 Hacizde öldürülen avukat düğün hazırlığı yapıyormuş
16 Mart 2021 17:22
'Palu ailesi' davasında bir tahliye kararı
16 Mart 2021 16:57		 Radyo programcısı, kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü
16 Mart 2021 16:49
Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı
16 Mart 2021 14:30		 Kaza yapanlara 'danışmanlık şirketi' uyarısı
16 Mart 2021 12:42
4 kişinin öldüğü aile içi katliamın detayları ortaya çıktı
16 Mart 2021 12:41		 O silah' FETÖ tutuklusu işadamı İhsan Yarkın'ın çıktı
16 Mart 2021 12:38
Giresun'da kaza sırasında kamyonet kasasından düşen iki kişiden biri öldü
16 Mart 2021 11:55		 Kendini savcı diye tanıtan şebeke 5 milyon TL dolandırdı
16 Mart 2021 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:35 - Bagaj dolusu para ile geldi, 46 ailenin veresiye borçlarını kapattı18:30 - Türkiye, Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı gönderecek18:26 - KKTC'de AstraZeneca aşılarının kullanımı askıya alındı18:24 - Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadın konuştu18:19 - Tır yoldan çıktı, sıfır cipler pert oldu!18:15 - Paylaşılamayan kanyon: 41 yıl sonra çözüldü
18:13 - Tartıştığı esnafı 12. kattan atan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi18:09 - Batan teknede yaşamını yitiren tim komutanı son yolculuğa uğurlandı18:07 - Çeyrek altın günü 681 TL'den tamamladı17:49 - Eşi pozitif çıkan Kaymakam 10 günlük karantinaya girdi17:46 - Taşıtta taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı17:40 - Konutta, Şubat'ta fiyatlar arttı, satışlar azaldı
17:37 - Dolar günü düşüşle kapattı17:31 - Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor17:22 - Hacizde öldürülen avukat düğün hazırlığı yapıyormuş17:15 - Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı17:02 - Ford'dan tarihin en büyük otomotiv yatırımı
16:57 - 'Palu ailesi' davasında bir tahliye kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konutta taksit sınırı kaldırılırken, otomobile taksit imkanı geldi
KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Altın alacaklar dikkat!
Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter
Bakan Elvan açıkladı, TUİK'in yapısı değişiyor
Ford'dan tarihin en büyük otomotiv yatırımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bininci entryim 2
hümayun 1
taksim cumhuriyet anıtı 1
tembihleme 1
başıbozuk 1
cehalet 2
nışadır 3
mesleki deformasyon 1
çanak tutmak 2
indis 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak- İlan iptal edildi
Muğla Bodrum Belediyesi 90 İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Organizasyon 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Turizm 11 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam