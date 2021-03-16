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KKTC'de AstraZeneca aşılarının kullanımı askıya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1500 kişiye AstraZeneca aşısının uygulandığı ve ikinci bir emre kadar aşıların kullanılmayacağı açıklandı.
 16 Mart 2021 18:26
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KKTC'de AstraZeneca aşılarının kullanımı askıya alındı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte toplam 16 ülke aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu. Benzer bir karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de geldi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Avrupa Birliği (AB) yetkililerin kendilerine ulaşarak AstraZeneca aşısının KKTC'de kullanılmasının durdurulması yönünde talepleri olduğunu bu nedenle aşı haritasından çıkarıldığını söyledi.

ÜLKEDE BİN 500 KİŞİYE VURULDU

"Bize ulaşan aşıların serileri, sorunlu olduğu düşünülen serilerden değil" diyen Bakan Üstel, "Bu nedenle aşılamaya devam etmemiz söylenmişti. Ancak dün akşam aradılar ve durdurmamızı istediler" diye konuştu. AstraZeneca aşısı KKTC'de yaklaşık 1500 kişiye yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Üstel gerekli takiplerin yapıldığını kaydetti.

KKTC'YE 5 BİN ADET GELMİŞTİ

AB'den sağlanan aşılar arasında yer alan Oxford Üniversitesi üretimi Astrazeneca marka aşılardan KKTC'ye Güney Kıbrıs vasıtasıyıla 18 Şubat'ta ve 5 Mart'ta 2 bin 500'er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı tedariki gerçekleştirilmişti. Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı AB'nin en büyük ülkelerinde, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durdurulmuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de (GKRY) Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

AŞI 18 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI

Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg'un bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.

DHA
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