Türkiye, Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı gönderecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz."
|16 Mart 2021 18:30
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
"(Kovid-19) 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz."
"(Türkiye-Bosna Hersek) Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz."
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı çağrısı
16 Mart 2021 19:53
|PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiasını yalanladı
16 Mart 2021 19:50
|Geçen haftaya göre vakası en çok artan ve azalan illerimiz
16 Mart 2021 19:22
|Sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge talebi reddedildi
16 Mart 2021 19:13
|Muhittin Böcek partisini değiştirecek mi? Açıklama yaptı
16 Mart 2021 19:03
|AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz
16 Mart 2021 16:06
|Adalet Bakanı Gül, Gebze'de avukatın öldürüldüğü saldırıyı kınadı
16 Mart 2021 15:48
|Kılıçdaroğlu: Milletvekili sayısını da düşüreceğiz
16 Mart 2021 15:44
|'Erdoğan, genel başkanlığı bırakacak' iddialarına yanıt
16 Mart 2021 15:20
|Erdoğan: İlk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz
16 Mart 2021 15:03