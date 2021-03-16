Kılıçdaroğlu: İşsizliğin çözülmesi için verdiğim 'muhtar önerisiyle' dalga geçtiler
|16 Mart 2021 18:56
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Lideri, geçtiğimiz gün Manisa'da verdiği işsizlik için çözüm önerisine de değindi.
O gün muhtarlarla yaptığı görüşmede demeç veren Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki işsizlik sorununun muhtarlar üzerinden çözüleceğini iddia ederek "Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa meselenin biteceğini" söylemesi, kamuoyunda mantıksız bir çözüm önerisi olarak görülerek tepki çekmişti.
"BENİMLE DALGA GEÇİYORLAR"
Bugün de grup toplantısında o önerisini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kendisiyle dalga geçildimesine sitem ederek "Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorununa bir nebze katkısı olur dediğimde dalga geçmeye başladılar. Vay işsizlik sorunu böyle mi çözülür? Bunu bütün muhtarlara havale ediyorum." diye konuştu.
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