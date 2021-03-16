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MEB, öğretmenlerin artırımlı hizmet puanlarını geri aldı
MEB, Danıştay kararı nedeniyle, artırımlı hizmet puanları uygulamasını iptal etti
|16 Mart 2021 19:17
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Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasına 4 büyük sendika dava açmıştı. Açılan davalar sonrasında Danıştay artırımlı hizmet puanı uygulamasının yürürlüğünü durdurmuştu. Tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 2. Dairesinin verdiği kararı uyguladı ve öğretmenlere artırımlı hizmet puanı uygulamasından dolayı verilen ek puanları geri aldı.
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