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Hatalı sollamayla drift yaptı; trafiği böyle tehlikeye attı

Kağıthane'de otomobil sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü yol kenarında drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
 16 Mart 2021 20:18
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Görüntüler dün Kağıthane'de çekildi. Sabah 09.50 sıralarında Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nden çıkarak Eski Edirne Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru ilerleyen bir otomobilin sürücüsü önce hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü ardından drift yaparak trafiği tehlikeye attı. 34 TS 0736 plakalı aracın sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlar arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
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