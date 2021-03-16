Terör örgütüne destek veren eski HDP yöneticisi tutuklandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ve Terör Örgütü PKK/KCK'ya finans desteğinde bulunan eski HDP yöneticisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|16 Mart 2021 19:21
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK operasyonları kapsamında Eski HDP Yöneticisi ve Üyesi olan Mehmet K., isimli kişiye yönelik operasyon yaptı. Terör örgütüne yardım ve finans suçlamak suçundan gözaltına alınan şahıs, jandarma da tamamlanan ifadesinin ve sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Eski HDP yöneticisi Mehmet K., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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