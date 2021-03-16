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Geçen haftaya göre vakası en çok artan ve azalan illerimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri ve En çok azalan illeri açıkladı.
 16 Mart 2021 19:22
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Geçen haftaya göre vakası en çok artan ve azalan illerimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri ve En çok azalan illeri açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.
Memurlar.Net
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