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AB, Rus aşısına yöneliyor

Aşılamaya başladığı günden bu yana Avrupa Birliği ülkeleri birçok aşı sorunuyla karşılaşıyor. Aşı tedariğinde sorun yaşayan ülkeler, daha sonra AstraZeneca aşısındaki endişeler sebebiyle aşının kullanımını askıya alma kararı aldı. Bu yaşananlar üzerine AB ülkeleri, geçtiğimiz ay İtalya'da başbakan olan Mario Draghi önderliğinde aşı sorunlarına çare ararken Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını gündemlerine aldı. Geçtiğimiz yıllarda Euro bölgesini krizden kurtaran 'Süper Mario' lakaplı Draghi'nin aşı krizini eline aldığı AB'de ise Sputnik V aşısının kullanılmasına sıcak bakanlar kadar bakmayanlar da bulunuyor. Sputnik V'in Mayıs ayı başında AB'de onaylanması beklenirken Brüksel yönetimi Rus aşısını onaylaması durumunda birlik ülkeleri arasında bölünme olmasından endişe ediyor.
 16 Mart 2021 19:26
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AB, Rus aşısına yöneliyor

Avrupa Birliği'nde son dönemde yaşanan aşı sorunları, üye ülkeleri farklı çözümler bulmaya itiyor.

Yaklaşık 450 milyonluk 27 AB ülkesi vatandaşlarının aşılanması için anlaşılan aşıların tedarik sorunu yaşamasının ardından geçtiğimiz günlerde de İngiliz aşısı AstraZeneca'nın askıya alınmasının ardından AB ülkeleri Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını gündemlerine almış durumda.

AB Bloğu adına aşı üreticileriyle pazarlıkları yürüten bir AB yetkilisi Reuters'a, AB hükümetlerinin Sputnik V geliştiricileriyle müzakereler başlatmayı düşündüklerini açıkladı. AB üyesi Macaristan ve Slovakya halihazırda Sputnik V Covid-19 aşısını kullanırken, Çek Cumhuriyeti de aşının ülkede kullanılması adına büyük adımlar atıyor.

BRÜKSEL'İN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

AB Başkenti Brüksel, eski üye İngiltere'nin aşılama programı hız kazandıkça kısıtlamalarını hafifletmesi üzerine, AB bloğunun yavaş aşı uygulama politikası sebebiyle yoğun eleştiriler altında kalırken aynı zamanda üye ülkelerden İtalya karantina tedbirlerini ağırlaştırarak tam kapanmaya gitti. Paris'te hastanelerdeki yoğunluk artarken Almanya da üçüncü dalga uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği bugüne kadar altı aşı üreticisiyle aşı anlaşması imzalarken, dört aşıya acil kullanım izni verdi ancak üretimde yaşanan sorunlar sebebiyle aşılamada büyük bir yavaşlık söz konusu ve bazı üye ülkeler kendi çözümlerini üretmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve İsviçre ilaç firması Adienne, Rus aşısı Sputnik V'in İtalya'da üretilmesi üzerine bir anlaşma imzalamasının ardından AB ülkelerinin kulislerinde Rus aşısı Sputnik V'in AB içerisinde kullanılıp kullanılamayacağı konuşulmaya başlandı.

SÜPER MARİO ETKİSİ

2 Şubat'ta dünyanın en önemli hakemli tıp dergilerinden Lancet, Sputnik V aşısının etkinliğinin 3'ncü faz testleri sonucunda yüzde 91,6 olduğunu ve şiddetli Covid-19 vakalarına karşı tam koruma sağladığı haberlerinden sonra Avrupa Birliği'nin Sputnik V aşısına bakışı değişti.

Bir süre sonra İtalya'da hükümetin dağılmasının ardından 'Süper Mario' lakaplı Mario Draghi'nin İtalya'nun yeni başbakanı olmasıyla birlikte AB'nin aşılara tavrında büyük bir değişim yaşandı.

DRAGHİ AŞI KONUSUNU ELİNE ALDI

Avrupa'yı yaşadığı en büyük krizlerden birinden kurtararak büyük saygı duyulan bir lider haline gelen Mario Draghi, başbakan olduğu anda Avrupa'da hem aşılamanın hem de üretimin hızını artırmak için aşılar konusunda baskın bir tavır aldı.

'Süper Mario' geldikten kısa bir süre sonra AB bloğunun daha fazla doz aşı satın almasını ve aşı üretimini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Süper Mario Draghi ve yönetimi, daha önce benzer görüşlere sahip olduğu Silvio Berlusconi gibi Rusya'ya AB tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtirken geleneksel olarak Moskova'ya karşı daha yumuşak bir duruşu destekleyen İtalya, şimdi de AB hükümetlerini Sputnik V'i düşünmeye zorluyor.

İTALYA SAĞLIK BAKANI: RUS HÜKÜMETİ İLE İŞBİRLİĞE HAZIRIZ

AB diplomatlarının yaptığı toplantıda İtalya temsilcisi AB'yi Rus aşısı da dahil olmak üzere aşı arzını genişletmeye çağırırken İtalya Sağlık Bakanı Sputnik V ile ilgili sorulan soru üzerine, "Bir aşı işe yararsa ve düzenleyiciler bize bunun güvenli olduğunu söylerse, aşının milliyeti beni pek ilgilendirmez. İtalya, Rus hükümeti ile işbirliğine hazır" ifadelerini kullandı.

MAYIS'IN BAŞINDA AVRUPA SPUTNİK V'E ONAY VEREBİLİR

Yine de, Avrupa Birliği'nin Sputnik V geliştiricileriyle müzakereleri başlatma konusundaki isteksizliği, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşıyı onaylarsa ve üye ülkeler kendi bölgelerinde aşı yapmayı kabul ederse zayıflayabilir.

4 Mart'ta EMA, AB çapında onaylanmasına yol açabilecek bir sürecin ilk adımı olan Sputnik V için aşamalı bir inceleme başlattı. Sürece aşina olan bir AB yetkilisi, olası yetkilendirme kararının Mayıs ayının başlarında verilebileceğini söyledi.

ALMANYA DA ÜRETİM YAPMAK İSTİYOR

Üretim cephesinde RDIF ile ilaç şirketi tarafından yapılan anlaşma sonrası az miktarda Sputnik V aşısı İtalya'da üretilmeye başlanacakken Berlin yönetimi de Almanya'da Sputnik V üretmeye ilgi duyduğunu ifade etti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) konuyla ilgili birkaç AB ülkesiyle üretim üzerine anlaşma detaylarının görüşüldüğünü açıkladı.

RUSYA İLE ÇALIŞILIRSA AB İKİYE BÖLÜNÜR ENDİŞESİ

AB başkenti Brüksel'de ise Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Sputnik V'i onaylaması halinde AB bloğu ülkelerinin büyük olasılıkla Rusya ile işbirliği yapma konusunda ikiye bölüneceğini endişeleri yüksek sesle dile getiriliyor.

Rusya ile kıta Avrupa'sı arasında Soğuk Savaş döneminden bu yana uzak olan ilişkiler, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapse girmesinin ardından iyice uzaklaşmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Ab diplomatı ise, "Her zamanki ayrımın içine düşeceğiz: Rusya kötü ya da Pekala, hadi bu insanlarla birlikte çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
NTV
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