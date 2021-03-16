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Kariyerini bırakıp köyüne dönüp, keçi yetiştiricisi oldu

Türkiye'ye döndükten sonra çalıştığı kağıt fabrikasından 3 yıl önce istifa eden 52 yaşındaki Güner, Bartın'ın Ulus ilçesinde keçi yetiştiriciliği yaparak ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra köyünde huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.
 16 Mart 2021 19:36
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Doğup büyüdüğü Almanya'dan yaz aylarında geldiği Bartın'ın Ulus ilçesindeki köyüne yerleşerek geçimini burada sürdürme hayali kuran 52 yaşındaki makine mühendisi Fuat Güner, bu isteğini keçi yetiştiriciliği yaparak gerçeğe dönüştürdü.

Almanya'da makine mühendisliği bölümünden mezun olan Güner, burada çeşitli şirketlerde teknikerlik ve yöneticilik yaptı.

Bir süre sonra baba ocağına dönmeye karar veren Güner, Türkiye'de bazı illerde çalıştıktan sonra son olarak görev yaptığı kağıt fabrikasından 3 yıl önce istifa edip Kumluca beldesine bağlı Doğanköy'e yerleşti.

Burada dedelerinden kalan arazileri değerlendirmek için araştırma yapan Güner, keçi yetiştirmeye karar verdi.

Güner, köyünde kurduğu 500 metrekarelik modern ahırda keçi yetiştirmeye başladı.

Sabah erken kalkıp keçileri dağlık araziye götürerek gün boyu beslenmelerini sağlayan Güner, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra köyünde huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"İnsanlara örnek olması için burada keçi yetiştiriciliğine başladım"

Fuat Güner, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığı dönemlerde 4-5 yılda bir geldiği köyünün ekonomik potansiyelini gördüğünü söyledi.

Köyüne geldiği dönemlerde insanların hayvan yetiştiriciliği yapmadığını ve arazilerin atıl şekilde durmasına üzüldüğünü dile getiren Güner, "İnsanlar burada neden hayvancılık veya seracılık yapmıyor, diye hayret ettim. Almanya'dan gidip gelirken 'Burada ne yapabilirim?' diye düşündüm. Köyümüzdeki doğa örtüsünün özellikle keçi yetiştiriciliği için uygun olduğunu gördüm. Ben de insanlara örnek olması için burada keçi yetiştiriciliğine başladım." diye konuştu.

Güner, köylerde üretimde bulunmanın önemine işaret ederek, "Örneğin marketlerden aldığımız fasulye, nohut gibi konserve gıdalar buralarda üretilebilir ama insanlar bu toprakları verimsiz olarak görüyorlar ve şehirlere göç etmek istiyor. Bu işe girişmek istediğim zamanlar bana 'Bu iş olmaz.' diyenler oldu ama ben Allah'ın verdiği aklı kullanarak hayvancılığa başladım." dedi.

İşe 50 keçiyle başladığını, 100 keçiye ulaştığını aktaran Güner, "Bu sayıyı 1-2 sene içinde 250'ye çıkarmayı hedefliyorum. Bu işi yaparken hem işimin efendisi oluyorum, hiç karışan yok hem de ciddi bir gelir elde etmiş oluyorum." ifadesini kullandı.

Güner, keçi yetiştiriciliğini, yemleme için palet ve yem kırma makinesi alarak profesyonel hale dönüştürmek istediğini, dağlık arazilerdeki böğürtlen dikenlerini keserek işleyeceğini anlatarak, "Hayvanlar bahar ve yaz aylarında doğadan besleniyor, yaptığım yem de kış yiyecekleri olacak. Fındık kabuğunu da öğüterek arpa ve buğdayla karıştırıp palete dönüştüreceğim. Burada yaz kış maliyet neredeyse sıfır olacak. Ama sabır gerektiren bir iş çünkü 2-3 sene ekonomik olarak bir şey kazandırmıyor." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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