Sabiha Gökçen'deki günlük yolcu sayısında yılın rekoru
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
|16 Mart 2021 19:40
|+Aa- Yazdır
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi İSG'den konuyla ilgili yapılan twitter paylaşımında, "12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Havalimanında günlük yolcu sayısının rekora ulaştığı gün 125'i dış hat, 290'ı iç hat olmak üzere toplam 415 uçuş gerçekleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı
16 Mart 2021 19:45
|Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 5,2 arttı
16 Mart 2021 10:34
|Bakan Elvan açıkladı, TUİK'in yapısı değişiyor
16 Mart 2021 10:13
|Kimliğini kaybetti hayatı kabus oldu
16 Mart 2021 10:09
|Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor
16 Mart 2021 09:04
|Kripto parada günlük işlem 4 milyar lira
16 Mart 2021 06:50
|İTO'dan milyonlarca çalışana yemek parası müjdesi
15 Mart 2021 23:54
|Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi
15 Mart 2021 21:13
|Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
15 Mart 2021 21:07
|Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
15 Mart 2021 21:04