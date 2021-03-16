Demirtaş, 'reddihakkim' talebinde bulundu
|16 Mart 2021 19:44
|+Aa- Yazdır
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Demirtaş ile cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmayı, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm ve Mahmut Toğrul da izledi.
Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Van 4. Ağır Ceza ile Ankara 17. Ağır Ceza mahkemelerinden dava dosyasıyla birleştirilen sanık hakkındaki iddianamelerin özetini okudu.
Sanık Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin bu dosya hakkında "hak ihlali" kararı verdiğini, mahkemenin bu karar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini savundu.
Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye'deki hukuk sisteminin siyasallaştığını mahkeme heyetinin de bunun uygulayıcısı olduğu iddiasında bulundu.
Demirtaş, mahkemenin siyasi saiklerle hükümetin politikaları doğrultusunda yargılama yaptığını savunarak, mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesini gerektiğini ifade etti.
Demirtaş, şunları kaydetti:
"AİHM Büyük Dairesi ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararları doğrultusunda mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı kesinleşmiş, siyasi kimliğiniz ve amaçlarınız deşifre olmuştur. Adil yargılanma yapılmadığından reddihakim talebinde bulunuyorum. Her 3 üyeyi de reddediyorum. Duruşmanın Temmuz 2023'e yani seçim sonrasına bırakılmasını talep ediyorum. Eğer taleplerimi kabul etmezseniz, Kobani olaylarıyla ilgili olan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyorum."
Duruşmaya öğle arası verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu Perinçek'e hakaret eden Ahmet Nesin'e para cezası
16 Mart 2021 19:08
|Lüks aracıyla karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi
10 Mart 2021 22:30
|Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e hapis cezası
08 Mart 2021 20:01
|Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü
06 Mart 2021 14:01
|Mahkeme, sokağa çıkma yasağı cezasını iptal etti!
04 Mart 2021 22:44
|Aslı'nın ölümünde federasyon yöneticilerine para cezası
03 Mart 2021 23:53
|TİHEK, mobbingi ilk kez kabahat olarak tanımladı, belediyeye 15 bin TL ceza verdi
19 Şubat 2021 14:07
|Karar: Akademisyen üniversiteyi eleştirdiği için işten atılamaz
07 Şubat 2021 10:28
|Ünlü şarkıcıyı tehdit edenler hakkında karar çıktı
06 Şubat 2021 15:31
|Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar çıktı
02 Şubat 2021 20:09