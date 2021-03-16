Türkiye internet hızında 103'üncü! İşte birinci ülke
|16 Mart 2021 20:32
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Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 164 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 902 olarak saptandı. Pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli internetin önemini arttırırken, home office çalışma sistemiyle daha da kıymetli bir hale geldi. Ülkemizde de çoğu şey online şekilde devam ederken, geçen yıl 5G'nin basında konuşulma sayısı 7 bin 964 haber oldu. Sosyal medya da ülkemizde en fazla kullanılan mecralar arasında yer alırken, 205 bin 878 haberle gündemde yer almayı başardı.
İLK SIRADA SİNGAPUR VAR, SON SIRADA İSE TÜRKMENİSTAN
Ajans Press'in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin 30.51( Mbps) ile 103'üncü sıraya yerleştiği görüldü. En yüksek internet hızı 238.59 (Mbps) ile Singapur'da görülürken, ikinci sıraya 231.70 (Mbps) ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70 (Mbps) ile Tayland yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan olarak saptandı.
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