Nurdağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|16 Mart 2021 20:48
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Nurdağı Belediye Başkanı AK Parti'li Ökkeş Kavak'ın 'Covid- 19' test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavak, tedavisine evde başlandığını belirterek, "Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı beklerim. Lütfen, 'bana bir şey olmaz' demeden, kontrollü normalleşme sizleri rehavete düşürmeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin" paylaşımını yaptı.
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