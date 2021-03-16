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Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen Mehmet D., tek katlı evini ateşe verip, yaktı.
 16 Mart 2021 20:58
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Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, bu sabah yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D., 3 gün önce kaçak kullandığı elektriğin kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip, yaktığını söyledi.
DHA
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