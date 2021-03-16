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AB Komisyonu: Elinizdeki aşıları saklamayın, kullanın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin bazılarının ellerindeki Kovid-19 aşılarının bir kısmını kullanmadığını, mümkün olan her dozun kullanılması gerektiğini bildirdi.
 16 Mart 2021 21:34
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AB Komisyonu: Elinizdeki aşıları saklamayın, kullanın

AB ülkelerinin sağlık bakanlarının video konferansla yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zamana karşı yarış verdiklerini vurguladı.

Kyriakides, tedarikte bazı sıkıntılar olduğunu kabul ederek, "Ancak yine de üye ülkelere ellerindeki tüm dozları kullanmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Bazı ülkelerin teslim edilen aşıların tamamını kullandığını, bazılarında bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu vurgulayan Kyriakides, şunları söyledi:

"Her dozun önemi var. Her bir doz sağlık çalışanları, yaşlılar, savunmasız gruplar için koruma kalkanıdır. Bazı üye ülkeler ikinci doz için ellerindekini saklıyor. Bunu sayılarda görüyoruz. Ancak aşılama sayılarında farklılıklar var. Bu koordineli bir şekilde hızlandırılmalı. Teslimatların gelecek aylarda artması bekleniyor ve aşılamaların hızlanması önemli. Bu nedenle her üyenin eriştiği tüm dozları kullanması çağrısında bulunuyoruz."

- AB ülkelerinde dozların 4'te biri bekletiliyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, AB ülkeleriyle AB üyesi olmayan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'e bugüne kadar toplam 62,3 milyon doz aşı gönderildi ancak bunların 48,1 milyonu kullanılmış durumda.

Bunların 14,8 milyonunu birçok AB ülkesinde kullanımı kanda pıhtılaşma kuşkusu nedeniyle kullanımı tedbir amaçlı durdurulan AstraZeneca aşısı oluşturuyor.

BioNTech-Pfizer aşılarının miktarı 42,3 milyon doz, Moderna'nın aşıları 3,6 milyon doz olurken az miktarda Çin ve Rus aşısı da AB ülkelerine ulaştı. AB'de henüz onaylanmamış bu aşıları Macaristan ve Slovakya'nın aldığı biliniyor.

ECDC'nin sayılarına göre, İtalya ve Litvanya aşıların tamamını kullanan iki oldu. AB ülkelerinin çoğunda aşıların dörtte üçü kullanıldı. En az aşı kullanan Avrupa ülkeleri yüzde 56 ile Lihtenştayn ve yüzde 58 ile Lüksemburg olarak görünüyor.

AB genelinde ise dağıtılan dozların kullanım oranının 16 Mart itibarıyla yüzde 77.
Anadolu Ajansı
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