Vali Aksoy: Pozitif vaka sayısında artış gözlemleniyor
|16 Mart 2021 21:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 94 kişi korona virüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 657'yi buldu. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın'da bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 58,71'i Korona virüse yakalandı. Vaka sayılarının haftalık olarak açıklanmaya başladığı 8-14 Şubat arası 35,21 olan oran, 15-21 Şubat arası 37,71, 20-26 Şubat arası 42,24, 27 Şubat-5 Mart arası 49,42 olurken son olarak 6-12 Mart arası 58,71'e yükseldi. Aydın'da her hafta artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydınlılara seslenerek, "Bütün kurumlarca Korona virüs ile mücadelede büyük bir gayret gösterilmesine rağmen pozitif vaka sayımızda artış görülmektedir. Normalleşme sürecine dönebilmek bizlerin pandemi kurallarına titizlikle uyması ile mümkün olabilecektir. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
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