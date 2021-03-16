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'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne sütunları ile toprak altındaki yapıların gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, "En kısa zamanda tiyatronun buraya uygun etkinliklerde kullanılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
 16 Mart 2021 21:52
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'Gladyatörler Şehri'nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. Kentin güneyindeki Kadıkulesi Tepesi eteklerinde ayrışmış şist birimi üzerinde doğal bir yamaçta inşa edilmiş ve basamakların altında 1 metre kalınlığında dolgu zemini yer alan 12 bin kişilik antik tiyatro, kurulduğu günden bu yana bölgede meydana gelen büyük depremler sonucunda zarar gördü. 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun da eski ihtişamına kavuşması için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Dünyanın en büyük beyaz mermer kenti olarak kabul edilen Stratonikeia'daki çalışmalar hakkında açıklama yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına Stratonikeia ve Lagina'da antik dönemlerden günümüze farklı yapılar arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birini de tiyatro oluşturuyor. Tiyatro bölgenin en önemli yapısı. Çünkü antik dönemde önemli kültürel etkinliklerde halk burada bir araya geliyordu. Burası 12 bin kişinin rahat bir şekilde oturabildiği biri yapı. Ayrıca burada gladyatör gösterileri yapılmıyor, sadece kültürel ve dini faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Tiyatro anıtsal olarak Helenistik dönemde inşa edildi. Augustus döneminde ise en gösterişli durumuna ulaştı" dedi.

Söğüt, tiyatrodaki blokların sağlamlığını kontrol edeceklerini, sağlam olan blokların kendi yerine konularak eksikliklerin giderileceği ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiyatroda Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile GEKA projesi yürütüyoruz. Bu proje ile tiyatronun üst kaveasında restorasyon çalışmaları yapacağız. GEKA dışında, proje desteği ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Burada Pamukkale Üniversitesi ve Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Muğla Müze Müdürlüğü çalışmalara teknik destek veriyorlar. Bu çalışmanın birinci etabını oluşturuyor. Bundan sonra M.S. 365 yılındaki depremde kayan bölüm ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. En kısa zamanda tiyatronun buraya uygun etkinliklerde kullanılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."
DHA
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