Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da şehrin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.
|16 Mart 2021 22:48
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Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü. Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı.
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