1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi organizasyonlar sınırlandırılması kararlaştırıldı.
 17 Mart 2021 00:46
+Aa- Yazdır
Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi organizasyonlar sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Müdürlüğünce sunulan öneriler doğrultusunda yeni kararlar alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane, kafe, oyun salonu gibi yüksek risk teşkil edecek yerlerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine; HES kodu riskli olanların kabul edilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine; taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi bireyleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralının ihlaline sebebiyet verebilecek nitelikteki etkinlikler ile tüm temel atma ve açılış törenlerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar sınırlandırılmasına karar verildi."

Kararda ayrıca, ilgili kolluk birimleri ve mahalle muhtarlarınca söz konusu faaliyetlerin takip edilerek tespiti halinde yasal işlem başlatılmak üzere sorumlu mercilere bildirileceği kaydedildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Mart 2021 00:02		 Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmenin 62. turu yapıldı
16 Mart 2021 23:19
'Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ'ye kucak açan da şerefsizdir'
16 Mart 2021 23:08		 AK Parti'li Kandemir: 715 ilçe ve 52 il yönetimi yenilendi
16 Mart 2021 22:14
Vali duyurdu: Acil durum ilan edilmeli!
16 Mart 2021 21:44		 TBMM'de uluslararası sözleşmeler görüşülüyor
16 Mart 2021 21:15
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşı çağrısı
16 Mart 2021 19:53		 PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiası yalanlandı
16 Mart 2021 19:50
Geçen haftaya göre vakası en çok artan ve azalan illerimiz
16 Mart 2021 19:22		 Sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge talebi reddedildi
16 Mart 2021 19:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:46 - Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı00:08 - AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek00:02 - 17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Danıştayın 'bozma' kararı işlemin 'iptali' anlamına gelir mi?23:52 - TEKNOFEST'e rekor başvuru gerçekleştirildi23:49 - Çubuk Karagöl normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlıyor
23:23 - Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalis Beşiktaş oldu23:22 - Bitcoin'de sert düşüş! 54 bin dolara geriledi23:19 - Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmenin 62. turu yapıldı23:10 - İstanbul Valisi: Aşılama oranı yüzde 71'e ulaştı23:08 - 'Darbeye kadeh kaldıran da FETÖ'ye kucak açan da şerefsizdir'22:48 - Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:36 - THY günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede22:23 - Signal, Çin'de yasaklandı22:14 - AK Parti'li Kandemir: 715 ilçe ve 52 il yönetimi yenilendi22:12 - 1 milyon 300 bin yabancı sağlık turizminde Türkiye'yi seçti22:05 - Japonya'dan Türkiye'ye 14 milyon dolarlık destek
22:00 - Tunceli Meteoroloji Müdürü, kalp krizine yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Danıştayın 'bozma' kararı işlemin 'iptali' anlamına gelir mi?
17 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Kayseri'de taziye, mevlit, cenaze ve nişan yemeği gibi etkinlikler sınırlandırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nalça 1
cebinde akrep olan insan 4
Hatem 1
merdümgiriz 1
Erke 1
rachel corrie 1
ton balığı 2
andımız 1
fitre 2
bir babanın iğrenç paylaşımı 1
SON İLANLAR
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 4 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 49 İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 İşçi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bil. Ens. Doktora öğrencisi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam