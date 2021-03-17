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İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 İlçede önceden belirlenen 12 adrese yapılan operasyon sonucunda yabancı uyruklu çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı.
 17 Mart 2021 03:11
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İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 İlçede önceden belirlenen 12 adrese yapılan operasyon sonucunda yabancı uyruklu çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ'a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 11 İlçede belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt başta olmak üzere 11 İlçede yapılan ve önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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