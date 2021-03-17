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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 17 Mart 2021 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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