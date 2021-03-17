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Suriye'de kampta suikast kabusu: Üç ayda 37 cinayet

Suriye'nin Haseke kentinde Amerika ve PKK'nın kontrolündeki Hol kampında suikast kabusu başladı. PKK'lılara rüşvet vererek kampa silah sokan DEAŞ'lı teröristler, seri infazlara imza atıyor. Sadece 10 günde 9 kişi öldürüldü.
 17 Mart 2021 06:40
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Suriye'de kampta suikast kabusu: Üç ayda 37 cinayet

Suriye Haseke'de ABD ve terör örgütü PKK'nın kontrolündeki El Hol kampı kontrolden çıktı. PKK/PYD'ye rüşvet vererek kampa silah sokan DEAŞ'lılar ardı ardına infazlara imza atmaya başladı. Örgütle işbirliği halinde binlerce dolar alarak adam kaçıran örgütler de kampta terör estiriyor. Kampta son 3 ayda ardı ardına 37 cinayet işlendi.


10 GÜNDE 9 İNFAZ

DEAŞ'lıların yanısıra PKK/PYD'ye muhalefet edenlerin tutulduğu El Hol kampı yine hareketlendi. ABD'nin 'yeniden canlanıyor' dediği terör örgütü DEAŞ, kampta PKK'nın rüşvet karşılığında sağladığı silahlarla yeniden hakimiyet alanı sağlamaya başladı. 1-10 Mart tarihleri arasında kampta 9 kişi ateşli silahlarla infaz edildi. Son dokuz cinayetle 2021 yılında öldürülenlerin sayısı ise 37'ya çıktı.
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GÖĞÜS VE KALPTEN VURDULAR

Yaşları 16 ile 40 arasında değişen kurbanların büyük çoğunluğunu Irak uyruklu kamp sakinleri oluşturdu. Öldürülenlerin başlarından ve göğsünden vurulması ve cinayetlerde susturuculu silahlar kullanılması infazlarıyla tanınan DEAŞ'ı baş şüpheli yaptı. Yerel kaynaklara göre kurbanların önemli bir bölümü DEAŞ'ın koyduğu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle öldürüldü.

KAÇAKÇILAR KOL GEZİYOR

Ayrıca kurban listesinde kampta terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yaptığı iddia edilen isimler var. DEAŞ infazda kullandığı silahları da PKK'lı teröristlere rüşvet vererek kampa sokuyor. Bazı cinayetlerde ise PKK'lı teröristlerle işbirliği yaparak binlerce dolar karşılığında kamptan adam kaçıran komisyoncular oluşturuyor. Kaçış sürecinde çıkan anlaşmazlıklar ve alacak verecek davaları nedeniyle kamp sakinleri kaçakçıların kurbanı oluyor.

62 BİN KİŞİ KALIYOR

Ocak ayı için son istatistiklerine göre kampta 62 bin 287 kişi kalıyor. Bunların 30 bin 706'sı Iraklılar, 22 bin 616'sını Suriyeliler geri kalanını ise dünyanın dört bir yanından gelen DEAŞ'lılar oluşturuyor. DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi öldürülmeden önce Hol Kampı'nda yeniden örgütlenerek dünyaya açılma talimatı vermişti.

Suriye'deki iç savaşın büyümesine ve binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu olan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa timsah gözyaşları dökmeye başladı. Koalisyon gücü altında Suriye'deki tüm tarihi yapıları ve dini mekanları yerle bir eden bu dört ülke yaptığı ortak açıklama ile Suriyelilerin evlerine dönemediğini söyledi. Katliamdan hiç sorumlu değillermiş gibi açıklama yapan 4 ülkeye tepkiler de gecikmedi.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları tarafından Suriye iç savaşının 10'uncu yılı dolayısıyla yapılan ortak açıklamada, Suriye'de halkın 10 yıl önce meşru talepler için sokağa çıktığını ancak Esed rejiminin bu taleplere şiddetle, akıllara durgunluk veren bir şiddetle karşılık verdiği ifade edildi. Suriye'deki 10 yıllık savaşta çekilen acıların sorumlusunun Esed rejimi ve onu destekleyenler olduğu belirtildi. Suriye'de yaşanan katliamları, insan hakları suiistimallerini, uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyenlere teşekkür edilen açıklamada, Suriye'de halkın yarısından fazlasına tekabül eden yaklaşık 13 milyon insanın insani yardıma muhtaç hale geldiği vurgulandı.

SURİYELİLER DÖNEMİYOR

Açıklamada, "Suriye'nin komşuları Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır tarafından cömertçe misafir edilen veya içerden mülteci durumuna düşmüş milyonlarca Suriyeli şiddet, keyfi tutuklama ve işkence korkusuyla evlerine dönemiyor" ifadesi kullanıldı.
Yeni Şafak
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