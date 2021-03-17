Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'nin 24 Mart'ta yapılacak 7'inci Olağan Büyük Kongresi sebebiyle parti kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaiye başladığı, özellikle bazı eski bakan ve eski milletvekilleri ile de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Kongrede, Genel Başkanlık ve 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) seçiminin yanı sıra Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için seçim yapılacak.

EN AZ YÜZDE 50 DEĞİŞİM

Teşkilat yönetimlerinde yapılan değişikliklerin benzerinin MKYK'da da yapılacağı belirtiliyor. MKYK'da da en az yüzde 50 oranında yenilenmeye gideceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda Meclis dışı kalmasına rağmen teşkilatlarla birlikte sahada çalışan eski bakan ve eski milletvekillerinden bazılarının MKYK'ya taşınacağı ifade ediliyor. Eski milletvekillerinin yeniden değerlendirileceğinin ilk işareti il kongrelerinde verilmişti. Bazı eski milletvekilleri kongrelerde il başkanı seçilmişti. Erdoğan'ın da MKYK için bazı eski bakan ve milletvekilleri ile temas halinde olduğu ifade ediliyor. MKYK listesi oluşturulurken il ve bölge dengeleri, sahadaki performans ve teşkilatlarla uyum gibi kriterler gözetilecek.

MKYK'da milletvekili ağırlığına son verileceği belirtilirken, dışardan isimlerin parti yönetimine taşınacağı; ayrıca genç ve kadın sayısının da artacağı belirtiliyor. Şu anda 50 kişilik MKYK'da 35 milletvekili bulunuyor. Yeni MKYK üyelerinin en az 25'inin Meclis dışındaki isimlerden oluşacağı, MYK'nın ise mevcut yapıdaki gibi yine milletvekili olan MKYK üyeleri arasından belirleneceği ifade ediliyor.

YILDIRIM'IN İSMİ GEÇİYOR

AK Parti kulislerinde son başbakan Binali Yıldırım'ın da MKYK'ya alınacağı ve sonrasında Genel Başkan Vekilliği veya Grup Başkanlığı görevine getirileceği konuşuluyor. Yıldırım'ın partide görev almaya sıcak baktığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın ismi de MKYK için geçiyor ancak AK Parti kulislerinde bunun zayıf ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Kulislerde kongre ile eş zamanlı kabine değişikliğinin de gündeme gelebileceği ve en az üç bakanın değişebileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Erdoğan'ın Genel Başkanlığa aday olmayacağı yönündeki değerlendirmelerin ise doğru olmadığını ifade etti.