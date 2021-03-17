Fransız ineği güldü, Türk işçisi ağlıyor

Dünyanın en büyük peynir üreticilerinden Fransız 'La Vache qui rit' Çorlu'daki fabrikasında Türk işçilerine kan ağlatıyor. 2006'da Karper markasını da satın alarak Türkiye'de kendi sektöründeki en büyük pazar payına ulaşan markanın fabrikasında çalışan işçiler günlerdir eylem yapıyor. Pandemi sürecinde Türkiye'de üretim rekoru kırarak büyük bir başarıya imza atan Fransız marka, sendikalaşmak isteyen ve haklarını arayan onlarca Türk işçisini sebepsiz yere işten çıkardı. İşçilere ikramiye ve mesailer ödenmedi. Ayrıca korona tedbirlerinin yetersiz olduğu fabrikada birçok işçi de Covid-19 oldu.

FRANSIZ GIDA TEKELİ

Tek Gıda-İş Bölge sorumlusu Yunus Durdu yaptığı açıklamada "2014 yılından beri örgütlenme çalışmasının olduğu fabrikada uzun süre devam eden yargı sürecinden sonra 2020 yılının aralık ayında Tek Gıda-İş toplu sözleşme yetkisi almıştı. Sözleşme masasına gelmeyen Fransız gıda tekeli, sendika baş temsilcisini Kod-29'dan işten atıp, 12 işçiyi de ücretsiz izne gönderdi. Bir haftadır fabrika önünde direnen işçiler, işten atılan temsilcinin işe geri alınmasını, ücretsiz izin uygulamasının kaldırılmasını ve işverenin toplu sözleşme masasına gelmesini istiyorlar" diye konuştu.

İKRAMİYE VE MESAİ YOK

Fabrikanın 2014'te Fransızlara satılması sonrası işlerin değiştiğini söyleyen işçiler Türkiye gazetesine şu bilgileri verdiler: Fabrikamızda çalışanların yüzde 70'ten fazlası asgari ücret ile çalışıyor. Bunu belki kabul edebiliriz. Ancak ikramiyelerimiz ve fazla mesailerimizi ödemiyorlar. Sosyal haklarımız yok denecek kadar az. Sendikalaşmayanları tutuyorlar. Resmen adam kayırıyorlar.

Yöneticilerin amaçlarının işçileri korkutmak olduğunu söyleyen bir başka işçi ise "Ocak ayında yapılması gereken zamlar dahi yapılmadı. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Mücadele edip toplu sözleşme yapacağız" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ