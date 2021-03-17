Yüz yüze eğitimde ilk çıkan tablo olumlu
|17 Mart 2021 07:25
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde ülkelerde her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını ve okulların durumunu gösteren tabloyu paylaştı. Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Selçuk "Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadesini kullandı. Tabloda okulların "tam açık" olduğu ülkeler arasında Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Rusya, Japonya, Finlandiya, İsviçre ve Ukrayna olduğu görüldü. "Kısmen açık" olanlarda ise Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Brezilya, İsrail, Türkiye ve İsveç yer aldı.
Avrupa ülkelerine göre daha iyi durumda olan Türkiye'de, önümüzdeki iki haftalık süreç yüz yüze eğitimin seyri hakkında önemli bir etken olacak. Ayrıca ülke genelinde öğrencilerin yüzde 84'ü okula giderken şu ana kadar virüsün yayılımı konusunda korkulan olmadı. Eğer böyle giderse okulların kapatılması söz konusu değil. Öte yandan bu ay Pfizer/BioNTech aşısının 4,5 milyonluk dozu gelecek. Böylelikle 1 milyon 259 bin okul çalışanının aşılanmasına devam edilecek.
Ebru Karatosun
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