Kanserin 'direncini' kıracak araştırma

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Kanser tedavisinin en güçlü silahlarından biri olan 'cisplatin' etken maddeli ilaca karşı gelişen direnç, hastaların hayatlarını tehlikeye atıyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ceyda Açılan Ayhan, bu direnci geri çevirmek için savaş açarken, çalışması ICGEB (International Centre for Genetic Engineering) tarafından üç yıllığına fon almaya hak kazandı.

'Elimiz güçlenecek'

Cisplatin etken maddeli ilacın tüm dünyada kemoterapi tedavilerinin yarısında kullanıldığını ve ilacın çok etkili olduğunu belirten Dr. Ayhan, çalışmasının hedefini şöyle anlattı: "Testis kanserinde ilk başlarda hayat kurtarma başarı oranı yüzde 10 iken, bu etken maddeli ilacın kullanılmaya başlamasıyla yüzde 85'lere çıkıyor. Ama bazı hastalarda bu ilaca karşı direnç oluşabiliyor. Biz o zaman kanser tedavisinde en iyi silahlarımızdan birini kaybetmiş oluyoruz. Hücreleri böylesi bir ilaca tekrar duyarlı hale getirebilirsek savaşta elimiz güçlenecek. Bizim çalışmamızın çıkış noktası da bu.

İlacın etken maddesi DNA hasarlayıcı olduğu için tedavide de hastanın DNA'sı hasar alıyor.Kanser hücreleri normal hücrelere göre daha sık bölündükleri ve

DNA tamir eden mekanizmaları normal hücreler kadar iyi çalışmadığı için, cisplatin tedavisi sonucunda ölüyorlar. Buna karşın kanser hücreleri, ilaç nasıl çalışıyorsa onun etkisini geri çevirecek yollar bularak direnç kazanıyorlar. Bu yollardan bir tanesi ilacın hücre içine alınmasını engellemek, veya dışarı atılmasını sağlamak. Biz çalışmamızda ilacın dışarı atılımı durumuna odaklanmış durumdayız. Başka ilaçlar ile tedaviyi destekleyerek kanser hücrelerini öldürecek ilacın hücreden dışarı atılmasını engellemeye çalışıyoruz."

Hedef ilaç bulmak

"Aslında şimdiden ilk çalışmaları tamamladık ve birkaç molekül tespit ettik, şimdi bu sonuçları tekrar ederek cisplatin direncini geri çevirmeye çalışacağız. İlk sonuçlarımız çok olumlu. Klinikte yer edinebilecek yeni tedavilere imza atmak nihai amacımız. Bunu yaparken klinikte kullanılan bazı ilaçların yeni etkilerini de inceliyoruz. Projemizin asıl yenilikçi kısmı ise moleküllerin şeklinden çok hedefleri.

Kullandığımız kütüphane bir epigenetik ilaç kütüphanesi. Epigenetik ilaçlar kanser tedavisi için çok yeni gündeme gelmeye başladı ve birkaç kanser türü için de onaylandı. Biz epigenetik değişikliklerin geri çevrilmesi ile cisplatin direncini de geri çevirebilmeyi ümit ediyoruz. Bu değişimi yapabileceğimiz ilaç moleküllerini tarıyoruz."

Üç yıllığına fonlandı

Dr. Ayhan'ın projesi ICGEB (International Centre for Genetic Engineering) tarafından üç yıllığına 45 bin euroya bütçelendi. Projede şu anda doktora öğrencisi Barış Sergi ve uzman araştırmacılar Dr. Buse Cevatemre ve Dr. Hamza Syed çalışıyor. Aynı zamanda University of Pittsburgh'da öğretim üyesi olarak görev yapan, lizozom biyolojisi konusunda uzman Prof. Kirill Kiselyov da projenin ortak isimlerinden.