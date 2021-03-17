Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli M.A.B isimli polis memuru dün sabah saatlerinde intihar etti. İşe gitmeyen ve telefonunu açmayan polis memurunun evine giden görev arkadaşları çilingir yardımıyla girdikleri evde M.A.B'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Emniyet tarafından yapılan çalışmanın arından polis memuru M.A.B'nin intihar sebebi belli oldu. Polis memuru M.A.B'nin maddi sıkıntılarının olduğu ve annesinin MS hastası olduğu öğrenildi.

Emniyet'ten edinilen bilgiye göre olayın ayrıntıları şöyle anlatıldı:

"Yapılan çalışmada; M.A.B.'nin olay yeri adreste yaklaşık olarak 4 aydır yalnız ikamet ettiği, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında Polis Memuru olarak görev yaptığı, M.A.B.'nin annesinin MS hastası olduğu, maddi sıkıntılarının bulunduğu ve psikolojisinin iyi olmadığı, bugün sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine, gece görevinden çıkan ve aynı mahalleden ikamet eden bilgi sahibi iş arkadaşı E. Y., F.K. ve Y.K.'nin ikamete geldikleri, kapıyı çalmasına rağmen açan olması üzerine çilingir marifetiyle içeri girdiklerinde, M.A.B.'nin salonda bulanan kanepeye diz üstü dayanmış vaziyette EKS olarak görmeleri üzerine 112 ye bilgi verdikleri, gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde EKS olduğunun anlaşıldığı, kanepe üstünde M.A.B.'nin yüzünün altında tabancanın olduğu görülmüş, ikamet içerisinde yapılan incelemede, kareli kağıt üzerine mavi tükenmez kalemle yazılmış, (...) bir sahifelik intihar notu bulunmuştur."

ARDINDA SİTEM DOLU MEKTUP BIRAKMIŞTI

İntihar eden polis memuru M.A.B.'nin ardından bıraktığı mektubta şu ifadeler yer alıyor:

"Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum."