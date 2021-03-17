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Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
ADANA'da aile sağlığı merkezi önünde çıkan silahlı kavgada Cihan B. ve Nusret K., tabancayla vurularak yaralandı.
|17 Mart 2021 07:49
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Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan B. ve Nusret K., aralarında husumet bulunan Metin G. ve Umut G. ile konuşmak için aile sağlığı merkezi önünde buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Metin G. ve Umut G., üzerlerinde bulunan tabancayla karşı gruba ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Cihan B. ve Nusret K., yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılardan Cihan B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor
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