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4.5 milyon doz ay sonu gelecek

Küresel bir savaşa dönüşen Kovid-19 aşısının tedariği konusunda olumlu bir gelişme yaşandı.
 17 Mart 2021 07:58
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4.5 milyon doz ay sonu gelecek

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: BioNTech-Pfizer aşısının Türkiye'ye ilk parti teslimatı bu ay yapılacak. Böylece Çin'in Sinovac firmasına ait inaktif aşı olan CoronaVac aşısından sonra genetik teknolojiyi (mRNA) kullanarak geliştirilen BioNTech aşısı da Türkiye'de kullanıma girecek. Mart sonuna kadar 4.5 milyon doz Alman aşısı Türkiye'ye gönderilecek.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, ilerleyen dönemde mutabakat sağlanması halinde 30 milyon doza kadar aşı aynı şartlarda temin edilebilecek. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Mart itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 11 milyon 890 bini aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 950'i, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 3 milyon 900 bini geçti. Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler, şirketle aşının tedariği konusunda yapılan görüşmelere de yansıdı.

Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca şirketi ile herhangi bir aşı anlaşması yapmadığı belirtildi. Önceki açıklamalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AstraZeneca ile görüşmelerin sürdüğünü, ön sözleşme imzalanmasına karar verilebileceğini ifade etmişti
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