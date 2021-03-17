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Kuyumcular kamu bankalarına 500 gr altın yatıracak

Kuyumculara, kamu bankalarına teminat olarak 500 gram altın yatırma zorunluluğu geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırlayarak, görüşe açtığı yönetmelik taslağına göre kuyumcular, kamu sermayeli bankalar veya kamu katılım bankalarında, kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altını teminat olarak yatıracak.
 17 Mart 2021 08:01
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Kuyumcular kamu bankalarına 500 gr altın yatıracak

Teminat tutarı, mevduat bankaları için mevduat hesaplarında, katılım bankaları için katılım fonu hesabında bloke edilecek. İşletmenin yetki belgesinin iptali halinde, vergi, resim ve harç yükümlülükleri karşılandıktan sonra kalan teminat tutarı kuyumcuya ödenecek.

Teminatın haciz, icra veya ihtiyati tedbire konu edilmesi halinde, bunların kaldırılması için kuyumcuya süre verilecek. Haciz işlemi, icra takibi veya ihtiyati tedbir devam ettiği sürece hesaptaki tutar kuyumcuya geri ödenmeyecek. Teminat hesabındaki tutara vade, faiz veya kar payı işletilecek. Bu oranlar, bankalarla kuyumcu arasında belirlenecek. Teminat hesabının yer alacağı banka, bakanlıktan izin alınmadan değiştirilemeyecek.

Kamera şartı geldi

Taslak aynen yürürlüğe konulursa, kuyumcularda ruhsatlandırma için bazı şartlar aranacak. Buna göre, kuyumcunun net alanı en az 20 metrekare olacak, işyerinde başka bir ticari faaliyet yapılamayacak. Kuyumcularda çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunması şartı aranacak. Dükkanın giriş ve çıkışları ve içini gösterecek şekilde, çalışır durumda kamera bulundurulacak. Görüntüler en az 30 gün saklanacak.

Kuyumcularda mali sorumluluk sigortası ve işyerindeki kuyum için sigorta zorunlu tutulacak. Kuyumcunun açılacağı yer itibarıyla can ve mal güvenliği riski bulunmadığına dair valilik görüşü alınacak. Kuyumcular, kuyum veya herhangi bir menkulü emanet olarak alamayacak. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kuyumcuda işlem yapanlar ile ilgili kimlik tespit işlemleri yerine getirilecek.
DHA
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Kuyumcular kamu bankalarına 500 gr altın yatıracak
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