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Uşak'a nazar değdi

Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin batısında mavi renk- teki tek il olan Uşak da artık sarıya döndü. Önümüzdeki 14 günde virüs yayılımı kontrolsüz artarsa kısıtlamalar yeniden devreye alınacak
 17 Mart 2021 08:33
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Uşak'a nazar değdi

Türkiye'nin en batısındaki tek 'mavi' şehirdi...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83'e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.

Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre;

3 İL MAVİ KALDI

Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkari (yüz binde 8) oldu.

Uşak 19'a, Şanlıurfa 15'e, Diyarbakır 17'ye, Batman 16'ya, Mardin 17'ye, Bingöl 25'e, Muş 27'ye, Bitlis 16'ya, Ağrı 22'ye ve Van 20'ye yükselerek sarardı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncuya dönüştü.

Uşakta risk düşük, tedbir büyük...Uşak'ta risk düşük, tedbir büyük... Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul'da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523'e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10'un altında "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek" ve 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek riskli" sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
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