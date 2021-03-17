Eğitimde korona göçü yaşanıyor

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Koronavirüs sürecinde sakin şehirlere ilgi arttı. Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi yazlık ilçelerin nüfusu ikiye, üçe katlandı.

Uzaktan çalışma ve eğitim imkanları bu artışta en büyük etken. Her ne kadar 1 Mart'ta kontrollü normalleşme başlasa da birçok kişi gittikleri şehirlerde yaşamaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azaldı. Böylece şehrin nüfusunda 20 yıldan beri ilk kez düşüş oldu. Büyükşehirleri terk eden aileler ise çocukları için gittikleri bölgelerde yeni okul arayışına girdiler. Nakillerini taşıyanların yanı sıra önümüzdeki yıllar için taşınma hazırlığı yapanlar da var. Bu nedenle birçok kolej, nüfusun katlandığı yazlık ilçelere önümüzdeki yıllar için yeni kampüsler yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan online eğitim nedeniyle kayıtlarını taşımasalar da bu ilçelerde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan birçok öğrenci bulunuyor. Onlar da gittikleri şehirlerde kurslara ve özel derslere ilgiyi artırdı. Tatil bölgelerinde yaşanan eğitim hareketliliği hakkında sektör temsilcilerinden görüş aldık:

'Yüzde 25 arttı'

- İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle: Pandeminin, tersine göç oluşturduğu herkesin malumu. Büyük kentlerden kaçış, stratejimizde belirleyici değil ancak destekleyici. Muğla, Antalya gibi bölgelerde zaten varız. Örneğin İzmir'de 8 ayrı kampüsümüz, Bodrum'da 1, Aydın'da 3, Antalya'da 3 okulumuz vardı. Bizim varlığımıza güvenerek taşınma kararı aldığını söyleyen velilerimiz var.

Bu noktada yüzde 25'lik artış hedefimiz, planlamadan önce gerçekleşecek gibi görülüyor. Hibrit eğitime hızlı uyum, zengin ders dışı aktivite ve olanakların bunu desteklediğini biliyoruz.

2023 hedeflerimizi sadece Aydın, İzmir, Antalya, Muğla üzerinden konuşursak, mevcut 15 kampüsümüze 4 okul daha eklemek üzereyiz. Yüzde 25'lik artışı da geçecek bir yapı oluşuyor.

'Yeni kampüsler yapılıyor'

- Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: Öğrencilerimiz zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitimlerini kesintisiz devam ettiriyorlar. Bu nedenle velilerimizin kalıcı olarak İstanbul'u terk etmedikleri, taşınanların da öğrencilerin öğretmen ve arkadaşlarından ayrılıp yeni bir kampüse adaptasyon sürecine gerek duymadıklarını gözlemliyoruz.

Önümüzdeki yıl için Bursa Nilüfer Kampüsü, Antalya Aspendos ve Zonguldak'ta yeni kampüslerimizi açıyoruz. Sonraki yıllar için de eğitim yatırımlarımıza hem dijital hem fiziki anlamda devam edeceğiz. Türkiye genelinde de yeni kampüsler açacağız.

'Okul arayışındalar'

- Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ: Ege ve Akdeniz kıyısında yer alan sayfiyelere yerleşen aileler, yeni taşındıkları bölgelerde de yine aynı eğitim kalitesini aramaya başladı.

En çok göç alan bölgelerin başında, kampüslerimizin de bulunduğu Bodrum ve İzmir yer alıyor. Taşındıkları bölgelerde okul arayışında olan aileler tarafından büyük ilgi gördük. Gelecek yıl itibariyle aramıza katılmak isteyen velilerimizle yeni kayıt görüşmelerimiz de devam ediyor.

Pandemi sebebiyle online eğitimin devam etmesi ya da eğitim modelinin tamamen hibrite dönmesi, velilerin tercihlerini belirleyecek. Online eğitimde oldukça başarılı olduğumuz için velilerin bu sene ikinci dönemde de tercih ettiği okul haline geldik.

'Yabancılar da yerleşiyor'

Bodrum'da yaşanan gayrimenkul hareketliliği hakkında bilgi veren Besa Holding Pazarlama Koordinatörü Şule Alp ise "170 binlerde olan nüfus 540 binlere kadar çıktı. Yazlık olarak kullanılan evler artık kışın da dolu" dedi. Artan nüfusun kalıcı hale geleceğini belirten Alp, özel okulların çevresindeki evlerin fiyatının arttığına dikkat çekti. Bodrum'a ilginin pandemi sonrasında da devam edeceğini vurgulayan Alp "12 ay boyunca binlerce insanın yaşayacağı yeni gayrimenkul projeleri de başladığı için nüfus daha da artacak ve okula ihtiyaç yükselecek. Bu nedenle büyükşehirlerden zincir veya butik okullar, Bodrum'a kampüs açmak için yer arıyorlar" diye konuştu.

Bodrum'a ilginin sadece Türkiye'den olmadığını aktaran Alp, özellikle Ruslar ve Ukraynalıların gayrimenkul yatırımlarını artırdığını söyledi.

Özel ders ve kurslara talep yüksek

Bazı öğrenciler, ikametlerini taşımadıkları için geldikleri şehirlerdeki okullarının online eğitimlerine devam ediyor. Online eğitimin yeterli olmadığını düşünenler ise sınava hazırlık kurslarına gidiyor ya da özel ders alıyor. Bodrum'da sınava hazırlık kurslarına ilginin arttığını belirten Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran "Öğrencilerin bir kısmı eğitimlerine İstanbul'da, Ankara'daki okullarında online devam ediyor. Ancak özellikle sınava hazırlanıyorsa kurs, özel derslere burada katılıyorlar. Geçen yıla göre ilçede kurslara ilgi arttı" dedi. Bodrum'da özel ders veren bir matematik öğretmeni ise bu süreçte yeni gelenler nedeniyle yeni öğrenciler almaya başladığını söyledi. Muğla'nın farklı ilçelerinde özel ders veren bir kurs yetkilisi de "Salgına rağmen özel ders almak isteyenler oluyor. Örneğin Fethiye'de internet alt yapısı kötü, ders verimli işlenemiyor. Oradaki öğrencilerimiz özellikle yüz yüze ders talep ediyorlar" diye konuştu. Bir başka öğretmen ise normalde İstanbul'da ders verdiğini ancak sosyal medyadan artan ilgi nedeniyle Bodrum'a geldiğini belirterek şu an 3 ay gibi kısa sürede 12 öğrenciye ulaştığını kaydetti