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Aile katliamından borç çıktı!

Antalya'da, annesi, babası ve ablasını öldürüp intihar eden otel fotoğrafçısı Mustafa Gider'in 150 bin lira borcu olduğu, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi
 17 Mart 2021 08:13
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Aile katliamından borç çıktı!

Antalya'da aynı aileden 4 kişinin tripleks villada ölü olarak bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Otel fotoğrafçısı olan Mustafa Gider'in (40), birlikte yaşadığı annesi, babası ve ablasını öldürüp, intihar ettiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre psikolojik sorunları olan Mustafa Gider'in 150 bin lira borcu olduğu öne sürüldü. Olay önceki akşam Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunan bir sitedeki 3 katlı villada meydana geldi. Gider ailesinden haber alamayan bir yakını eve gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, baba Muzaffer (73) ve eşi Işık Gülsen Gider (65) ve kızları Gamze Gider'in (43) başlarından, Mustafa Gider'in ise kalbinden silahla vurulduğunu belirledi.

AYAK PARMAĞIYLA ATEŞLEDİ

Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp, diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi. Mustafa Gider'in, tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları el barut izi incelemesinde Mustafa Gider'in, anne, babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Otellerde fotoğraf çekerek geçimini sağlayan Mustafa Gider'in bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu ve çevresine 150 bin lira borcu olduğu öne sürüldü. Ailenin bir yıl önce kiraladıkları 3 katlı villada yaşadığı, baba Muzaffer Gider'in emekli polis memuru olduğu öğrenildi.
Sabah
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