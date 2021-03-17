11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: , Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nin tedbirler açısından "mevcut durumun korunması" kararı aldığı önceki günkü toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı illere göre 7 günlük Kovid-19 vaka sayısını gösteren güncel haritayı açıkladı.



Buna göre 6-12 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını düşüren il sayısı 23'te kalırken, 58 ilde artış yaşandı. Son açıklanan vaka tablosuna göre, Karadeniz illeri yine başı çekti.



Gözler 14 günlük kritik süreçte

1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme uygulamasının sona erip ermeyeceğinde, önümüzdeki iki haftalık süredeki vaka, ölüm, mutasyonlu virüs ve hastane doluluk oranı belirleyici olacak. 14 günlük takvime bakılacak, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak. Türkiye haritasının ağırlıklı olarak kırmızıya dönmesi, riskin kontrolsüz şekilde artması ve alınan tedbirlere uyulmaması durumunda, iki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında başta okullardaki durum olmak üzere kısıtlamaların/yasakların yeniden başlayıp başlamayacağına karar verilecek.



Geçen hafta vaka sayısında liderliği Ordu'dan devralan Samsun, liderliğini 6-12 Mart haftasında da sürdürdü. Samsun'u; Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Konya takip etti. 27 Şubat-5 Mart döneminde her 100 bin kişiden 348'inde virüs tespit edilen Samsun'da, bu hafta rakam 458'e yükseldi.



Dikkat çeken değişim

Haftalık verilere göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı açısından ilk 5'te yer alan diğer iller Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis oldu. Sinop'un vaka sayısı 314.15'ten, 345.56'ya, Giresun'daki vaka sayısı 282.14'ten 296.84'e, Balıkesir'deki vaka sayısı 172.46'dan 257.60'a, Kilis'in vaka sayısı da 163.17'den, 255.62'ye yükseldi.



Samsun'da geçen haftaya göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 110.17'lik artış görülürken Kilis'te vaka sayısında 92.45'lik, Balıkesir'de 85.14'lük, İstanbul'da 66.68'lik, Yalova'da 65.57'lik, Konya'da 52.93'lük artış kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilere göre vaka sayısında 200 barajını aşan illerin sayısı 11 oldu. Bu iller Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yalova, Balıkesir, Edirne, Konya, Kilis, Sinop ve Samsun olarak gerçekleşti. Barajı aşan iller için yeni yasak ve kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.



Siirt sıfırlamaya yakın

100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen illerin başında ise Siirt geldi. Geçen haftaya göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısını 12.8'den 2.11'e çeken Siirt'i, 4.46 vaka ile Şırnak (daha önce 5.76'ydı), 7.84 vaka ile Hakkari (daha önce 5.35'ti), 15.41 vaka ile Şanlıurfa (daha önce 16.03'tü), 15.64 vaka ile Batman (daha önce 8.87'ydi) takip etti.



'Tedbirler ağırlaştırılsın'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, vaka sayılarında düşüşün, alınması gereken sert önlemlere bağlı olduğunu belirterek, "Bazı illerde kurullar çok önemli kararlar alıp bazı yasaklar koymakta.



Örneğin Aksaray'da sokağa çıkma ile ilgili bir yasak kondu. Pazar günü ekmeğe, markete gitmek bile yasaktı. Aslında yüksek ve çok yüksek riskli illerde, artışın olduğu illerde kurulların biraz daha tedbirleri sert alması gerekiyor" önerisinde bulundu.



Şampiyon Sakarya

Vaka sayısını en fazla azaltan il vaka sayılarında 49.78'lik düşüş sağlayan Sakarya oldu. Sakarya geçen hafta 139.93 olan 100 bin kişiye düşen vaka sayısını 90.15'e çekti. Vaka sayısını düşürmede Sakarya'yı Ordu takip etti.



Geçen haftalarda 100 bin kişiye düşen vaka sayısında Türkiye'de ilk sırada yer alan Ordu, liderliği Samsun'a devrettikten sonra vaka sayılarında düşüşe geçti. Ordu, bir önceki haftaya göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısını 280.27'den 248.62'ye düşürdü.



Ordu, vaka sayısında 31.65'lik düşüş sağladı. Vaka sayısı azalışında bu iki ili Amasya takip etti. Amasya'da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 20.27'lik düşüşle 183.91'den 163.64'e geriledi.



Burdur ve Bartın da vaka sayısında anlamlı düşüş sağlayan diğer iller oldu. Burdur'un vaka sayısı da bir önceki haftaya göre 18.71 düştü ve 105.21'den, 86.49'a geriledi. Bartın'da da bir önceki haftaya göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 13.71'lik düşüş yaşandı.



Bartın'ın vaka sayısı 75.89'dan 62.82'ye indi. Vaka sayısının bir önceki haftaya göre düştüğü 23 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon. Üç büyükşehirde vaka sayılarında tırmanış sürdü.



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre geçen hafta her 100 bin kişiden 111.57'sinde virüs tespit edilen İstanbul'da bu sayı 66.68'lik artışla 178.75'e çıktı. Vaka sayısı Ankara'da 54.83'den 68.53'e, İzmir'de ise 66.47'den 78.57'ye yükseldi.



Kırmızı da durduramadı

Vaka sayısında artışın alınan önlemlere rağmen sürdüğü Karadeniz Bölgesi'nde kırmızıya boyanan kentlerde sokaklardaki yoğunluk devam ediyor. Samsun'da denetimler artırıldı. Kalabalık cadde ve sokaklarda HES sorgulamasına devam eden polis ekipleri, kalabalığı kontrol altına almak için İlkadım ilçesindeki Mecidiye Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına bariyerler çekti.



Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçlardan yapılan anonslarla vatandaşlar uyarıldı, bilgilendirici broşürler dağıttı. Uyarılara rağmen caddedeki insan yoğunluğu dikkat çekti. Vaka artışına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını da unuttu.



Vatandaşlardan Nur Çay, "Bu artış bizi korkutuyor. El birliğiyle daha duyarlı davranmalıyız" dedi. Trabzon'da da cadde ve sokaklarda kalabalık alınan önlemlere rağmen sürüyor. Rize'de vaka düşüşünün rehavete yol açmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek şöyle konuştu:



"Biz rehavete kapıldıkça virüsü rahatlatıyoruz. Hasta sonuçlarına baktığımızda aynı soy isimliler, dikkat çekiyor" dedi. Sinop'ta da ek tedbirler hayata geçirildi. Durağan ilçesinde vaka artışı nedeniyle karantinaya alınan Akçaalan köyünün giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı.



Yeni tedbirlerin alındığı Edirne'de ise İpsala ve Enez ilçelerinde ev ziyaretleri yasaklandı. Bazı okullara eğitime ara verilen Keşan'da pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında fırınlarda ekmek çıkarılmaması kararı alındı.



Bakan Koca 5 ili uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, Twitter hesabından, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz:



Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de dün 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; hasta sayısı 874 oldu, 17 bin 893 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.



Koronavirüs test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, hastalık nedeniyle vefat edenlerin sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı bin 474 oldu.