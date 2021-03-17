Orman yangınlarına termal kameralı dronlar

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da son beş yıl içerisinde toplam 731 adet orman yangınının çıktığını belirterek, bu yangınlarda 163,38 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti. HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

GÖNÜLLÜ TİM KURULDU

"Bu yangınlarda zarar gören alanın tamamı ağaçlandırıldı. Çıkan tüm orman yangınlardan sonra orman vasfını kaybeden alanlar olmayıp, tüm alanlar bir yıl içerisinde ağaçlandırılarak ve korunarak orman vasfının devamı sağlandı. Bu nedenle yangın görmesi nedeniyle başka amaçla kullanılan alan yoktur. Yangınların yoğun olduğu Adalar, Aydos ve Kartal Kayışdağı mevkilerinde gönüllüler oluşturularak eğitimleri ve kişisel koruyucu donanımları temin edilmiş ve bu çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar bu alanlarda tespit edilen ve kayıtları yapılan gönüllülere eğitimlerle, kimlikleri verildi. Havadan gözetleme yapmak üzere 4 adet termal kameralı İnsansız Hava Aracı (dron) kullanılmaya başlanıldı."

116 MOBİL GÖZETLEME KULESİ

Bakan Pakdemirli, İstanbul'daki orman yangınlarıyla mücadele için mobil gözetleme kuleleri kurulduğunu da söyledi: "Yangın yönetim planları verileri doğrultusunda mevcut 15 adet yangın gözetleme kulesine, 2 adet termal kamera ve 22 adet IP kamera sistemi kuruldu. Ayrıca ek olarak hassas ve yangın riski yüksek bölgelerde 16 adet kameralı mobil yangın gözetleme kuleleri konuldu."