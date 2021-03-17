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2 doz aşı olana karantina yok

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi.
 17 Mart 2021 08:45
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2 doz aşı olana karantina yok

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Güncellemede, aşı sonrası için önemli bir karar verildi. Buna göre aşılama sonrası, daha önce laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmeyecek.

Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak. Uzmanlar aşılanan kişilerin de virüs bulaştırabileceği yönünde görüş bildiriyor.
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