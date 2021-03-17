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Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı

Yurdun bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
 17 Mart 2021 10:08
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Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu kaydedilen açıklamada, karantina tedbirlerine uymayan apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

KARS

Öte yandan Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mestanlar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mestanlar'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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