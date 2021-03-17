1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı

Twitter'dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine bakanlara, devlet yetkililerine ve vekillere ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. İki yıllık savcı G. yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı
 17 Mart 2021 09:50
+Aa- Yazdır
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı

Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp, bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu ortaya çıktı. SABAH, Twitter hesabını kullanarak trollük yapan kişinin Ö.M.G.olduğunu kanıtlayan belgelere ulaştı

ARAŞTIRMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Skandal, 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. Araştırma, hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Ö.M.G.hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi. Açığa alınan Ö.M.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

HESABI 2016'DA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, sahte hesabın 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530 .. .. 39 numarası olduğu saptandı.

SAVCI DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, cep telefonu numarasının kime ait olduğu deşifre edildi. Devlet aleyhine trollük faaliyetleri için açılan Twitter hesabının Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.

HESABINI KAPATTI

Savcının, deşifre olunca hesabı alelacele kapattığı görüldü. Ö.M.G.'nin kullanımında olan cep telefonu numarasına ait HTS kaydı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) istendi. BTK'dan gelen verilere göre Ö.M.G.'ye ait olan cep telefonuna '@HOHMUSTESARI' hesabının kurtarma bilgilerinin, Twitter tarafından mesaj olarak gönderildiği anlaşıldı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı
17 Mart 2021 10:44		 İş yeri bahçesindeki hamile kediye saldırı kamerada
17 Mart 2021 09:23
TIR kaza yaptı! Sıfır kilometre cipler perte çıktı
17 Mart 2021 09:22		 'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
17 Mart 2021 08:20
Aile katliamından borç çıktı!
17 Mart 2021 08:13		 4.5 milyon doz ay sonu gelecek
17 Mart 2021 07:58
Hastaneden kaçtı, kardeşinin boğazını kesti
17 Mart 2021 07:54		 Evlenmelerine izin verilmeyen gençler el ele tutuşup 4 katlı binadan atladı
17 Mart 2021 07:52
Aile sağlığı merkezi önünde silahlı kavga: 2 yaralı
17 Mart 2021 07:49		 Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
17 Mart 2021 07:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - Bilim Kurulu üyesi Akın: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir11:03 - Akaryakıt fiyatlarına 17-20 kuruş indirim olacak10:56 - Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz10:46 - Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebek doğdu10:44 - Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı10:43 - Kısa vadeli dış borç ocakta 140,3 milyar dolar oldu
10:41 - ÖSYM'den YKS geç başvuru uyarısı10:40 - Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım10:30 - Milli parkta gezerken ayı gören gençler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti10:23 - 12 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilen eski uzman çavuş yeniden tutuklandı10:22 - Borsa güne yükselişle başladı10:20 - Instagram'dan tacize karşı önlem: Yetişkinler çocuklara mesaj atamayacak
10:08 - Normalleşme ile karantina haberleri gelmeye başladı10:03 - MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!10:01 - Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında 'mavi' dönemi sevdi09:58 - Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3. dalganın içinde09:50 - Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
09:48 - e-Devlet'te bir yılda vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
11 kentte yasak alarmı, sıralama değişti
Son Başbakan Binali Yıldırım'a yeni görev geliyor
Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı
Eğitimde korona göçü yaşanıyor
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
Cumhurbaşkanlığı koruma polisinin intihar sebebi belli oldu
'Kanserim' dedi, evden ayrıldı! Bir tek oğlu şüphelendi
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Uşak'a nazar değdi
Aile katliamından borç çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nışadır 3
Hatem 1
başlık baştan kokar 2
kut-mut 1
dingoz 1
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 1
serapa 1
yahşi 1
bahur 1
bulaşık makinesi tuzu 2
SON İLANLAR
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Zirvekent Turizm Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Mardin Savur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam