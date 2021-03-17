Twitter'da, devlet yetkililerine hakaret eden savcı açığa alındı

Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp, bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu ortaya çıktı. SABAH, Twitter hesabını kullanarak trollük yapan kişinin Ö.M.G.olduğunu kanıtlayan belgelere ulaştı

ARAŞTIRMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Skandal, 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. Araştırma, hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Ö.M.G.hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi. Açığa alınan Ö.M.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

HESABI 2016'DA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, sahte hesabın 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530 .. .. 39 numarası olduğu saptandı.

SAVCI DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, cep telefonu numarasının kime ait olduğu deşifre edildi. Devlet aleyhine trollük faaliyetleri için açılan Twitter hesabının Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.

HESABINI KAPATTI

Savcının, deşifre olunca hesabı alelacele kapattığı görüldü. Ö.M.G.'nin kullanımında olan cep telefonu numarasına ait HTS kaydı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) istendi. BTK'dan gelen verilere göre Ö.M.G.'ye ait olan cep telefonuna '@HOHMUSTESARI' hesabının kurtarma bilgilerinin, Twitter tarafından mesaj olarak gönderildiği anlaşıldı.