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e-Devlet'te bir yılda vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek"- "Dün itibarıyla 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı. Vatandaşlarımız, bu dönemde kurum ve kuruluşlara gitmeden, kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibini e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek. Yeni hizmetler için de çalışmalarımız sürüyor"
 17 Mart 2021 09:48
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e-Devlet'te bir yılda vatandaşa yönelik 500'den fazla hizmet açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda son bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik de 500'den fazla hizmetin açıldığını ya da güncellendiğini belirterek, "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek." dedi.

Koç, AA muhabirine, e-Devlet'te sunulan yeni hizmetlere ve güncelleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sundukları hizmetlerle güvenli, kolay ve hızlı işleyişin hedeflendiğini ifade eden Koç, "e-Devlet Kapısı'nda bir yılda iş dünyasına yönelik 300'den fazla, vatandaşa yönelik olarak ise 500'ü aşkın hizmeti açtık ya da güncelledik. Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetleri eklemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

- 5 hizmet kullanılmaya başlandı

Kovid-19 salgını şartlarında sundukları hizmetlerin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek. Özellikle bu dönem yeni açtığımız ve güncellediğimiz hizmetlerle vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Dün itibarıyla 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı. Vatandaşlarımız, bu dönemde kurum ve kuruluşlara gitmeden, kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibini e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek. Yeni hizmetler için de çalışmalarımız sürüyor."

Koç, farklı alanlarda sundukları hizmetlerin hayatı kolaylaştırdığını vurgulayarak, sağlık sistemine yönelik çalışmaların da bunlar arasında yer aldığını bildirdi.

Dün itibarıyla sunulan 5 yeni hizmetin önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Artık sigortalı vatandaşlarımızın kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibi e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Vatandaşlarımız artık almış oldukları medikal malzemeleri sorgulayabiliyor, kullanımı devam eden henüz bitmemiş medikal malzemeleri öğrenebiliyor, medikal reçetelerine ulaşabiliyor ve rapor bilgilerini görebiliyor. 4A ve 4B'li çalışanlarımız ise diğer statülerdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirme taleplerini, e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor."

Ali Taha Koç, açılan 5 yeni hizmete e-Devlet Kapısı'nda "Medikal Malzeme Sorgulama", "Medikal Reçete Bilgileri Sorgulama", "Rapor Bilgisi Sorgulama", "4/1-(a)-(b) ve 506 SK GM 20'nci madde sandığı çalışanların hizmet birleştirmesi" ve "İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama" başlıklarıyla ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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